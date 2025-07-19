На центральной набережной открыли пятую бронзовую фигурку суслика

Церемонию открытия 19 июля провели футболисты клуба Кирилл Слепченко и Андрей Окладников и директор Дмитрий Федосеев. Бронзовый малыш получил имя Финт, что немного озадачило фанатов: большинство из них проголосовали за Сеню. В клубе объяснили, что имя суслику выбрали при сложении голосов во «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Енисея».