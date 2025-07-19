На центральной набережной открыли пятую бронзовую фигурку суслика

На центральной набережной Красноярска торжественно открыли пятую бронзовую статую суслика, сообщили в пресс-службе ФК «Енисей».
Церемонию открытия 19 июля провели футболисты клуба Кирилл Слепченко и Андрей Окладников и директор Дмитрий Федосеев. Бронзовый малыш получил имя Финт, что немного озадачило фанатов: большинство из них проголосовали за Сеню. В клубе объяснили, что имя суслику выбрали при сложении голосов во «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Енисея».
Еще четыре скульптуры неформального туристического символа Красноярска установлены в сквере Космонавтов — красноярец Кирилл Песков назвал его Назар; на центральной набережной суслик Джони на бумажном кораблике, суслик-борец Крас расправил плечики на Ярыгинской набережной, суслик Страж разместился на Караульной горе возле часовни. Всего в Красноярске появится 10 бронзовых сусликов.