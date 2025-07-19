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В Омске едва не утонула молодая девушка на территории парка «Зеленый остров»

Омичку вовремя вытащили на берег из Иртыша и быстро оказали необходимую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Об очередном происшествии на воде сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Омск». Девушку достали живой из воды на территории парка «Зеленый остров».

«Ребенок на пляже “Зеленый остров”, северная часть парка. Девочка, с виду не совершеннолетняя. Вызвали полицию и скорую помощь», — прокомментировал кадры снимавший с лодки видео омич.

На видео запечатлена лежащая в одежде на берегу реки девушка и обступившие ее люди. На последних кадрах видно, что девушку уносят несколько человек в сторону дороги — судя по всему, в приехавшую машину скорой помощи. В комментариях к видео пользователь по имени Виталий сообщил, ссылаясь на свою жену, принимавшую участие в спасении, что девушка жива, и что она была сильно выпившей.