В Омске едва не утонула молодая девушка на территории парка «Зеленый остров»

На видео запечатлена лежащая в одежде на берегу реки девушка и обступившие ее люди. На последних кадрах видно, что девушку уносят несколько человек в сторону дороги — судя по всему, в приехавшую машину скорой помощи. В комментариях к видео пользователь по имени Виталий сообщил, ссылаясь на свою жену, принимавшую участие в спасении, что девушка жива, и что она была сильно выпившей.