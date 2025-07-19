Красноярские ветераны СВО завоевали «бронзу» на Кубке по волейболу сидя

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Минусинске ведется строительство нового спортивного парка «Я — Ясная поляна», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».