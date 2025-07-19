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Красноярские ветераны СВО завоевали «бронзу» на Кубке по волейболу сидя

Команда ветеранов специальной военной операции из Красноярского края блестяще выступила на Кубке Фонбет по волейболу сидя, завоевав бронзовые медали.

Команда ветеранов специальной военной операции из Красноярского края блестяще выступила на Кубке Фонбет по волейболу сидя, завоевав бронзовые медали.

Каждый из игроков имеет боевые награды — медали и ордена, полученные за проявленное мужество и героизм.

Особо отличился Вадим Ильин, признанный лучшим подающим турнира. Он также награжден орденом Мужества и медалью «За освобождение Артемовска».

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Минусинске ведется строительство нового спортивного парка «Я — Ясная поляна», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».