Администрация Иркутска помогает пострадавшим при разгерметизации котла

Утром 19 июля на улице Севастопольской, 143, прогремел хлопок из-за неправильно установленного водонагревательного оборудования. Из-за этого серьезно пострадали три квартиры в подъезде — выбило окна и двери, частично разрушились перегородки между помещениями.
В самой квартире, где все и случилось, находились женщина и 14-летний подросток. Школьник получил перелом ноги, ему сразу оказали медицинскую помощь. Женщина с травмами рук и ног была госпитализирована.
— Дом находится на непосредственном управлении жильцами. Сейчас собственники вместе с представителями управляющей компании подсчитывают ущерб и определяют объем необходимых восстановительных работ, — прокомментировали случившееся в пресс-службе администрации.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники администрации Ленинского округа. Они помогли разобрать завалы после взрыва и организовали подвоз питьевой воды для жильцов. Встречу с пострадавшими провели глава округа Светлана Колотовкина и представитель Фонда капремонта Александр Попов.
Все жители дома проинформированы о возможности временного переселения в маневренный фонд, но пока таких обращений не поступало. При необходимости людям сразу предоставят альтернативное жилье.
Отметим, здание не числится аварийным, а также не входило в план капитального ремонта на этот год. 21 июля специалисты Фонда капремонта и независимые эксперты проведут детальную оценку повреждений и составят план восстановительных работ. Параллельно управляющая компания проверит все инженерные системы дома, чтобы исключить дополнительные риски.
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