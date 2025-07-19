Администрация Иркутска помогает пострадавшим при разгерметизации котла

Отметим, здание не числится аварийным, а также не входило в план капитального ремонта на этот год. 21 июля специалисты Фонда капремонта и независимые эксперты проведут детальную оценку повреждений и составят план восстановительных работ. Параллельно управляющая компания проверит все инженерные системы дома, чтобы исключить дополнительные риски.