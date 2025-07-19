Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО

«Пацаны читают, читают много, читают о войне. У них всегда есть место книгам. Там разноименная литература: есть и русская, и зарубежная классика, и какие-то стихи, даже детские книги. Это все присутствует. Но книги о войне тоже всегда есть», — сказал он.