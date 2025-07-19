Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бойцы специальной военной операции читают много разных книг, в том числе и о войне, такие произведения нужны как на фронте, так и в госпиталях, сообщил в интервью РИА Новости писатель Олег Рой.
«Пацаны читают, читают много, читают о войне. У них всегда есть место книгам. Там разноименная литература: есть и русская, и зарубежная классика, и какие-то стихи, даже детские книги. Это все присутствует. Но книги о войне тоже всегда есть», — сказал он.
По его словам, бойцы перечитывают эти книги: они ищут себя в тех подвигах, сравнивают с собой.
«Много читают и в госпиталях. Мы с (президентом Российского книжного союза, бывшим премьер-министром России) Сергеем Вадимовичем Степашиным не раз занимались вопросом создания в госпиталях стационарных больших библиотек. Пока в целом не получается. Где-то выходит, где-то — нет», — рассказал Рой.