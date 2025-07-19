Обзавелись новым домом: в Омской области для черепах из зоопарка построили большой вольер

«Новое место жительства представляет собой вольер комбинированного типа теплое помещение, плюс прилегающая внешняя территория. Теперь черепахи обрели возможность самостоятельно определять себе место для отдыха: будь то улица, или крытое помещение, а также, что важно, в холодные периоды можно не переезжать из одного места в другое», — отметили сотрудники Большереченского зоопарка.