Обзавелись новым домом: в Омской области для черепах из зоопарка построили большой вольер

В Большереченском зоопарке открыли большой вольер для шпороносных черепах. В новый дом уже запустили экзотических жильцов. До этого животные находились в террариуме. Просторному вольеру черепахи оказались рады.
Шпороносные черепахи родом из Африки, они достаточно крупные: особь может достигать ста килограммов, длина панциря — около метра. И раньше экзотическим животным приходилось жить в небольшом террариуме. Расширить пространство для гигантов решили в зоопарке давно. И теперь идею удалось воплотить в жизнь.
«Новое место жительства представляет собой вольер комбинированного типа теплое помещение, плюс прилегающая внешняя территория. Теперь черепахи обрели возможность самостоятельно определять себе место для отдыха: будь то улица, или крытое помещение, а также, что важно, в холодные периоды можно не переезжать из одного места в другое», — отметили сотрудники Большереченского зоопарка.
Причем все условия в вольере максимально приближены к тем, в которых шпороносная черепаха обитает в дикой природе. В теплом павильоне для черепах поддерживается необходимая температура, песок для экзотических животных завезли тоже специальный: он создает комфортное покрытие, чтобы передвигаться гигантским черепахам было проще.
Кстати, новый вольер позволит омичам и всем гостям зоопарка получше познакомиться с черепахами: там установлены большие панорамные окна. Рассмотреть представителей одного из самых крупных видов сухопутных черепах можно будет в деталях. Животные занесены в Красную книгу МСОП.