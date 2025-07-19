Лукашенко сказал про многогранный талант легендарного Холмса Василия Ливанова

Напомним, ролью, сделавшей Ливанова всенародным любимцем, стало киновоплощение Шерлока Холмса в серии фильмов о легендарном сыщике. Кроме того, именно Василий Ливанов озвучивал героев советских мультипликационных хитов — Карлсона, Крокодила Гену, Бармалея из «Доктора Айболита» и многих других персонажей.