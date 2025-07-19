Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июля, в субботу, поздравил с 90-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова и сказал про многогранный талант легендарного Шерлока Холмса. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства заметил, что многогранный талант, неповторимая индивидуальность, исключительное мастерство перевоплощения актера смогли завоевать сердца многочисленных поклонников. Президент подчеркнул: белорусские зрители разных поколений знают, а также искренне любят созданные Ливановым образы харизматичных киногероев и мультипликационных персонажей.
Александр Лукашенко высказал слова уверенности в том, что творчество Василия Ливанова долгие годы будет оставаться ярким явлением в культурной жизни братских народов.
Напомним, ролью, сделавшей Ливанова всенародным любимцем, стало киновоплощение Шерлока Холмса в серии фильмов о легендарном сыщике. Кроме того, именно Василий Ливанов озвучивал героев советских мультипликационных хитов — Карлсона, Крокодила Гену, Бармалея из «Доктора Айболита» и многих других персонажей.
Тем временем микрорайон Зеленый Луг и многие минские здания строили по принципам легендарного французского архитектора Ле Корбюзье: «Дом — это машина для жизни».
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