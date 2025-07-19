Аэропорт Хатанги обретет имя

Решение об этом было принято на заседании организационного комитета в Общественной палате края.
Инициатива о присвоении аэропорту имени выдающейся личности поступила от главы Таймырского и Долгано-Ненецкого муниципального округа Алексея Членова, представляющего мнение жителей северной территории.
Для определения имени, которое будет носить аэропорт, 29 июля 2025 года Общественная палата проведет общественные слушания. На рассмотрение будут приниматься имена выдающихся соотечественников, оставивших значительный след в истории России и имеющих тесную связь с Красноярским краем. Это могут быть деятели культуры, искусства, спорта, науки, герои военных побед, общественные деятели, а также люди, внесшие вклад в промышленное и экономическое развитие региона.
17 июля на заседании Совета Общественной палаты Красноярского края было утверждено Положение о конкурсе и состав организационного комитета.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярцы не могли улететь из Москвы из-за атаки БПЛА. 5 и 6 июля восемь рейсов вылетели с задержкой.