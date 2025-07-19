Жители Автозаводского района останутся без воды с 25 по 27 июля

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода запланированы ремонтные работы на канализационном коллекторе. В связи с этим в домах произойдет отключение горячей и холодной воды, а также водоотведения с 23:00 25 июля до 02:00 27 июля. Об этом сообщает ООО «Заводские сети».