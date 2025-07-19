Жители Автозаводского района останутся без воды с 25 по 27 июля

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода запланированы ремонтные работы на канализационном коллекторе. В связи с этим в домах произойдет отключение горячей и холодной воды, а также водоотведения с 23:00 25 июля до 02:00 27 июля. Об этом сообщает ООО «Заводские сети».
Отключение воды коснется жилых домов, организаций и предприятий Автозаводского района.
Специалисты ООО «Заводские сети» пояснили, что общее время прекращения подачи воды составит 27 часов. Для ускорения возобновления водоснабжения на объекте будут работать около 40 специалистов и 10 единиц техники круглосуточно.
Запланированный ремонт значительно повысит надежность водоотведения в районе, так как байпасные линии на запорной арматуре Автозаводского напорного коллектора полностью выработали свой ресурс.
Местным жителям рекомендуется заранее сделать запасы воды для бытовых нужд. В период проведения работ на улицах Автозаводского района будут организованы точки подвоза воды.