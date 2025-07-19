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В Ростовской области после остановки из-за атаки БПЛА открыто движение поездов

Движение поездов после задержки из-за атаки БПЛА возобновили под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на перегоне Лихая — Замчалово открыто движение поездов на электротяге. Составы начали движение после задержки в несколько часов из-за ночной атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

— В 09:19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто на электротяге по двум путям, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, ранее в компании рассказали, что после атаки беспилотников в ночь на 19 июля, обесточенными оказались пути в районе станции Лихая. И добавили, что задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам. При этом ремонтные работы на железнодорожном перегоне продолжаются.

Добавим, ранее сообщалось, что на время восстановления контактной сети десять поездов были отправлены через полигон на тепловозной тяге. Также в компании уведомили о том, что возврат и переоформление билетов в случае отказа от поездки осуществляется в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.

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