Олег Рой рассказал о работе над проектом «Россия — Страна Счастья»

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости рассказал, что работает над проектом для детей «Россия — Страна Счастья», в котором как в игровой, так и в познавательной форме раскрывается уникальность и многообразие России.
«Я уже несколько лет создаю проект, который называется “Россия — Страна Счастья”. В этой стране живут не только герои Великой Отечественной войны и СВО, но и герои наших будней, внутри нашей семьи. Мой дедушка — это герой, мой отец — это герой, моя бабушка, которая в воскресенье готовит для нас оладушки — это тоже маленький воскресный подвиг», — сообщил писатель.
Он отметил, что в этом проекте есть азбука семьи, а в саму Азбуку Страны Счастья заключены 89 регионов России, представляющий собой огромный пласт информации, где нашлось место игровому пространству. Рой рассказал, что проект начинался с Арктики: четыре года назад родился уникальный продукт — «Азбука Арктики и Дальнего Востока». Позже писатель со своей командой сделал Азбуки Сибири, Урала, а теперь работает над масштабной хрестоматией «Ледокол “Россия”, которая будет издана в издательстве “АСТ” к 500-летию Северного морского пути.
«Вот так детям нужно нести патриотизм, который начинается с русских народных сказок, с наших былин, с историй из разных уголков страны. На данный момент сделаны тысячи страниц этого проекта. Здесь есть место для мультипликации, для подросткового и детского кино, для шоу, для музыкальных фестивалей, для парковых зон. Это фундаментально огромный проект для нашей великой страны», — заключил Рой.