Олег Рой рассказал о работе над проектом «Россия — Страна Счастья»

Он отметил, что в этом проекте есть азбука семьи, а в саму Азбуку Страны Счастья заключены 89 регионов России, представляющий собой огромный пласт информации, где нашлось место игровому пространству. Рой рассказал, что проект начинался с Арктики: четыре года назад родился уникальный продукт — «Азбука Арктики и Дальнего Востока». Позже писатель со своей командой сделал Азбуки Сибири, Урала, а теперь работает над масштабной хрестоматией «Ледокол “Россия”, которая будет издана в издательстве “АСТ” к 500-летию Северного морского пути.