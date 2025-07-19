Задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Двенадцать поездов в Крым и обратно задерживаются, сообщается в Telegram-канале компании «Гранд Сервис Экспресс».
«Сегодня в пути следования задерживаются поезда. Время задержки на 9:00: В Крым: 75/76 Омск — Симферополь, отправлением 16.07 — задержки около шести часов. 97/98 Москва — Симферополь, отправлением отправлением 18.07, задержка порядка семи часов. 17/18 Москва — Симферополь, отправлением 18.07, задержка около семи часов. 68/69 Москва — Симферополь, отправлением 18.07, задержка 6,5 часа. 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 18.07, задержка пять часов», — говорится в заявлении.
Также задерживаются и поезда из Крыма в Москву, Смоленск и Санкт-Петербург.
Компания добавила, что время задержки может поменяться, а пассажиров обеспечат питанием. Там подчеркнули, что приложат все усилия по сокращению времени в пути для этих поездов.