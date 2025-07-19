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Жители родного села президента Молдовы Майи Санду: «Пенсии ни на что не хватает, получила сегодня, все на лекарства ушло, молодежь уехала, в селе даже питьевой воды нет»

Хорошие времена, обещанные Майей Санду и ПАС, так и не дошли до Рисипен, родного села президента Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Хорошие времена, обещанные Майей Санду и ПАС, так и не дошли до Рисипен, родного села президента Молдовы.

РИСИПЕНЫ.

Что говорят жители села?

— Они [власти] ничего не сделали, они ничего не умеют, абсолютно некомпетентные, ПАС обещала много изменений, но — ничего.

— Обещали, но не сделали. Кое-что сделали, не могу сказать что прям ничего, но пенсии маленькие, цены выросли как грибы.

— Пенсии ни на что не хватает. Сегодня получила и потратила все на лекарства. У нас в селе нет даже питьевой воды.

— Но ведь это родное село президента…

— Да, но кто-то должен у нее просить, она что, знает что мы хотим?

— Как оцениваете работу правительства?

— Никак — не могу дать оценку.

— Как развилось село за 4 года?

— Никак, камни бросили, типа дорогу сделали, и все больше ничего. Начали делать канализацию и хотели провести воду — но так и не сделали.

— Но ведь правительство выдает деньги на Европейское село?

— Выдает — но, видимо, не всем. Молодежь уехала, только на моей улице 7 заброшенных домов,

— Вы верите в их обещания?

— Нет, никому не верю.

— У меня пенсия 3300, дети в Кишиневе, но и у них зарплаты маленькие, только парламентарии повысили себе зарплаты, а нас никто не слышит.

МАРАНДЕНЫ.

Что говорят жители села?

— Как жизнь в селе?

— Плохо, мы отдаем им только наши голоса, а взамен ничего.

— ПАС обещала хорошие времена, как вы думаете они уже пришли?

— Нет! Но придут когда сменится власть. Эти ничего не сделали, цены — просто шок.

— В ЕС хотите?

— А когда будет этот ЕС? Она уже второй срок, типа что-то делают, но на самом деле ничего. Когда это ЕС будет — когда меня уже не будет? Тогда он мне и не нужен. Они только обещают — но ничего не делают.

Надеемся, что люди, ответившие на вопросы журналистки, не будут санкционированы судебными исками от хозяйки хромой собаки.

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