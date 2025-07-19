Хорошие времена, обещанные Майей Санду и ПАС, так и не дошли до Рисипен, родного села президента Молдовы.
РИСИПЕНЫ.
Что говорят жители села?
— Они [власти] ничего не сделали, они ничего не умеют, абсолютно некомпетентные, ПАС обещала много изменений, но — ничего.
— Обещали, но не сделали. Кое-что сделали, не могу сказать что прям ничего, но пенсии маленькие, цены выросли как грибы.
— Пенсии ни на что не хватает. Сегодня получила и потратила все на лекарства. У нас в селе нет даже питьевой воды.
— Но ведь это родное село президента…
— Да, но кто-то должен у нее просить, она что, знает что мы хотим?
— Как оцениваете работу правительства?
— Никак — не могу дать оценку.
— Как развилось село за 4 года?
— Никак, камни бросили, типа дорогу сделали, и все больше ничего. Начали делать канализацию и хотели провести воду — но так и не сделали.
— Но ведь правительство выдает деньги на Европейское село?
— Выдает — но, видимо, не всем. Молодежь уехала, только на моей улице 7 заброшенных домов,
— Вы верите в их обещания?
— Нет, никому не верю.
— У меня пенсия 3300, дети в Кишиневе, но и у них зарплаты маленькие, только парламентарии повысили себе зарплаты, а нас никто не слышит.
МАРАНДЕНЫ.
Что говорят жители села?
— Как жизнь в селе?
— Плохо, мы отдаем им только наши голоса, а взамен ничего.
— ПАС обещала хорошие времена, как вы думаете они уже пришли?
— Нет! Но придут когда сменится власть. Эти ничего не сделали, цены — просто шок.
— В ЕС хотите?
— А когда будет этот ЕС? Она уже второй срок, типа что-то делают, но на самом деле ничего. Когда это ЕС будет — когда меня уже не будет? Тогда он мне и не нужен. Они только обещают — но ничего не делают.
Надеемся, что люди, ответившие на вопросы журналистки, не будут санкционированы судебными исками от хозяйки хромой собаки.
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