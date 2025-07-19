Писатель назвал 2025 год хорошим стартом для развития темы патриотизма

«Этот год, как я понимаю, нам был дан для разбега. А дальше надо увеличивать темп. Год 80-летия Победы, три года СВО, наши Победы на линии фронта — это был хороший старт. Теперь надо больше работать над патриотической литературой, над проектами для маленьких детей, связанными с патриотикой, мультфильмами, кино и так далее», — считает писатель.