Писатель назвал 2025 год хорошим стартом для развития темы патриотизма

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был хорошим стартом для развития патриотической темы в литературе, над которой в дальнейшем нужно работать ещё более усиленно, заявил в интервью РИА Новости писатель Олег Рой.
«Этот год, как я понимаю, нам был дан для разбега. А дальше надо увеличивать темп. Год 80-летия Победы, три года СВО, наши Победы на линии фронта — это был хороший старт. Теперь надо больше работать над патриотической литературой, над проектами для маленьких детей, связанными с патриотикой, мультфильмами, кино и так далее», — считает писатель.
По его словам, «было бы преступлением», после окончания официальных мероприятий в 2025 году перестать развивать и продвигать тему патриотизма.
Указом президента России Владимира Путина 2025 год был объявлен в стране Годом защитника Отечества.