Как 45 лет назад Москва стала столицей XXII летних Олимпийских игр

— Верно. Я работал тогда в журнале «Легкая атлетика», все знали, что я в этом виде спорта неплохо разбираюсь, и редактор международного отдела газеты «Советский спорт» Семен Близнюк сказал мне: «Старик, мы дадим тебе аккредитацию в олимпийскую деревню, а ты нам за это напишешь репортаж о ее жизни». По этой аккредитации никуда больше не пускали, но и ее дали — одну на весь журналистский корпус СССР. Но я заметил, что она похожа на аккредитацию настоящую, и, будто случайно прикрывая пальцем одну букву на ней, проходил на стадионы. И так продолжалось, пока не случились теракты. (5 сентября 1972 года восемь террористов палестинской организации «Черный сентябрь» проникли в олимпийскую деревню в Мюнхене, захватили в заложники 11 членов делегации Израиля и затем убили их всех. — «ВМ».) Контраст между счастьем, что было до этого, и случившимся кошмаром был фантастическим. Кстати, до боев израильтяне в основном обитали у нас, поскольку жили рядом, а у нас был своего рода клуб — Пахмутова, Магомаев… А к тому же водились икра и другие деликатесы. К нашей Олимпиаде мюнхенские события еще были свежи в памяти, какие-то опасения существовали, но все спецслужбы СССР сработали совершенно фантастически. Всех, кто обеспечивал безопасность, одели в замечательные, мне кажется финские, серые костюмы. Они смотрелись как денди! Иностранцы были потрясены порядком!