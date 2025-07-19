В Башкирии родились Виланель, Малхас и Арифа

В Башкирии родители все чаще выбирают для новорожденных необычные имена, отходя от традиционных вариантов. Согласно данным местного ЗАГСа, среди мальчиков встречаются редкие имена: Вахтанг, Шохин, Анур, Малхас и даже Хайдарали. Девочкам тоже дают оригинальные имена — Зифина, Арифа, Виланель, Румия и Рамалия.
При этом классические имена не теряют своей популярности. Имя Амина стало самым распространенным среди новорожденных девочек, его получили 213 малышек. Среди мальчиков лидирует имя Амир, которым назвали 281 ребенка.
Также жители Башкирии предпочитают называть своих детей Евой, Амелией, Эмилией, Софией, Эмиром, Тимуром, Мироном и Марком.
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