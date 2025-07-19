Японская элита 1930-х не определилась, кого завоевывать

Осенью 1941 года, когда немцы подбирались к Москве, величайшим страхом советского руководства было открытие Японией второго фронта для помощи нацистам. Неизвестно, рухнула ли бы от этого советская оборона, но война бы точно вышла еще более тяжелой и кровавой. Но как ни надеялся Гитлер на своих союзников, японцы атаковать СССР не стали. Спасибо за это следует сказать как минимум двум людям: Георгию Жукову и Франклину Рузвельту. О том, почему именно японцы не стали пытаться захватить Сибирь, — в материале «Газеты.Ru».