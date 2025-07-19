Сколько стоят сливы и нектарины в городах Казахстана

Стоимость сливы варьируется от 500 тенге за килограмм в Туркестане до 1300 тенге за килограмм в Усть-Каменогорске и Семее. В южных регионах, таких как Туркестан, Кызылорда и Тараз, цена сливы составляет порядка 500−900 тенге за килограмм, что объясняется близостью к зонам выращивания и более низкими затратами на транспортировку. В центральных и северных областях, включая Астану, Алматы, Караганду и Костанай, цены держатся в диапазоне 700−1000 тенге, что соответствует среднерыночным показателям.