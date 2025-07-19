Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Результаты пересдачи ЕГЭ 2025 года пришли выпускникам школ в срок для своевременной подачи документов в российские вузы, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Результаты пересдач выданы в регионы 11 июля. Таким образом, выпускники получили результаты в сроки, позволяющие своевременно подать документы в вузы до окончания приемной кампании», — сказал глава ведомства.
При этом он добавил, что расписание аттестации не может быть растянуто: оно ограничено, с одной стороны, концом учебного года, с другой — сроками приемной кампании в вузы.
Один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля пересдали свыше 135 тысяч выпускников, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году.
Такое право выпускников было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.