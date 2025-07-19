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Красноярск увековечил память человека, подарившего городу «Каменку»

На фасаде Краевого Дворца молодёжи появилась мемориальная доска в честь Алексея Михайловича Клешко.

На фасаде Краевого Дворца молодёжи появилась мемориальная доска в честь Алексея Михайловича Клешко.

Этот человек сыграл ключевую роль в создании и становлении «Каменки» — знакового места для реализации творческого потенциала красноярской молодежи.

История «Каменки» началась в середине 90-х, когда бывшее здание Дома культуры «Сибтяжмаш» предложили переоборудовать в пространство для творчества. Несмотря на экономические трудности и плачевное состояние помещения, именно Алексей Михайлович стал инициатором восстановления здания, которое вскоре преобразилось в современную и привлекательную площадку.

Сегодня «Каменка» продолжает развиваться, оставаясь символом возможностей и перспектив для будущих лидеров региона.

Красноярцы выражают благодарность Алексею Михайловичу за его неоценимый вклад в развитие творческой среды города и края. Его пример вдохновляет двигаться вперед и создавать новые горизонты для молодого поколения.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске установили мемориальный знак в честь писателя Михаила Успенского.