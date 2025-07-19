Красноярск увековечил память человека, подарившего городу «Каменку»

История «Каменки» началась в середине 90-х, когда бывшее здание Дома культуры «Сибтяжмаш» предложили переоборудовать в пространство для творчества. Несмотря на экономические трудности и плачевное состояние помещения, именно Алексей Михайлович стал инициатором восстановления здания, которое вскоре преобразилось в современную и привлекательную площадку.