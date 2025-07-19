ФНС России заблокировала счета начинавшего в Беларуси Юрия Антонова

Согласно данным, на пятницу, 18 июля, были найдены решения ФНС, которые касаются частичного или полного приостановления операций по некоторым счетам Антонова. Певец является индивидуальным предпринимателем. Его основная деятельность связана с исполнительским искусством. Как ИП Юрий Антонов был зарегистрирован в июле 1997 года.