ФНС России заблокировала счета начинавшего в Беларуси Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации заблокировала счета начинавшего в Беларуси народного артиста России Юрия Антонова. Это следует из информации сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», сообщает РИА Новости.
Согласно данным, на пятницу, 18 июля, были найдены решения ФНС, которые касаются частичного или полного приостановления операций по некоторым счетам Антонова. Певец является индивидуальным предпринимателем. Его основная деятельность связана с исполнительским искусством. Как ИП Юрий Антонов был зарегистрирован в июле 1997 года.
Как пишет KP.RU, исходя из налогового законодательства, компания должна подавать декларацию в ФНС. По причине невыполнения указанного требования со стороны исполнителя, налоговым органом было принято решение, связанное с блокировкой счетов.
Ранее начинавший в Беларуси Юрий Антонов получил собственную звезду на Площади лауреатов «Славянского базара в Витебске», а также спецнаграду от Лукашенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что главное сейчас быть такими, «как и наш Юра» — Юрий Антонов.
Кстати, в Беларуси Юрий Антонов рассказал, что скоро запишет новую песню «Доченька».