Многокилометровая очередь из машин выстроилась на Култукском тракте 19 июля

Многокилометровая пробка на Култукском тракте 19 июля 2025 года застопорила все движение. По всей видимости, часть сибиряков рванула на Байкал, ведь выходные выдались по-настоящему летними! Воздух прогрелся до +31 градуса.
Пробка на Култукском тракте 19 июля 2025.
Также эта дорога ведет в сторону Шелехова, где сегодня отмечают День металлурга. Гостей ждет увлекательное шоу, ведь среди приглашенных гостей — известная молодежная певица «Асия» и всеми любимая группа «Любэ». Бессменный лидер Николай Расторгуев перед всем стадионом споет полюбившиеся песни: «Конь», «Ты неси меня, река», «Давай за…» и многие другие. В конце вечера гостей ждет праздничный салют!
Сейчас остается лишь ждать, когда пробка на Култукском тракте 19 июля 2025 года рассосется, и сибиряки смогут увидеть любимых артистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что администрация Иркутска помогает пострадавшим при разгерметизации котла.