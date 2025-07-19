Многокилометровая очередь из машин выстроилась на Култукском тракте 19 июля

Также эта дорога ведет в сторону Шелехова, где сегодня отмечают День металлурга. Гостей ждет увлекательное шоу, ведь среди приглашенных гостей — известная молодежная певица «Асия» и всеми любимая группа «Любэ». Бессменный лидер Николай Расторгуев перед всем стадионом споет полюбившиеся песни: «Конь», «Ты неси меня, река», «Давай за…» и многие другие. В конце вечера гостей ждет праздничный салют!