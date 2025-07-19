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Многокилометровая очередь из машин выстроилась на Култукском тракте 19 июля

Сибиряки пытаются попасть на концерт группы «Любэ».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Многокилометровая пробка на Култукском тракте 19 июля 2025 года застопорила все движение. По всей видимости, часть сибиряков рванула на Байкал, ведь выходные выдались по-настоящему летними! Воздух прогрелся до +31 градуса.

Пробка на Култукском тракте 19 июля 2025.

Также эта дорога ведет в сторону Шелехова, где сегодня отмечают День металлурга. Гостей ждет увлекательное шоу, ведь среди приглашенных гостей — известная молодежная певица «Асия» и всеми любимая группа «Любэ». Бессменный лидер Николай Расторгуев перед всем стадионом споет полюбившиеся песни: «Конь», «Ты неси меня, река», «Давай за…» и многие другие. В конце вечера гостей ждет праздничный салют!

Сейчас остается лишь ждать, когда пробка на Култукском тракте 19 июля 2025 года рассосется, и сибиряки смогут увидеть любимых артистов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что администрация Иркутска помогает пострадавшим при разгерметизации котла.