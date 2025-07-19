Из-за жары Днестр в Молдове катастрофически обмелел: «Красный “код гидрологической опасности продлен до 22 июля

Уровень нескольких рек в Молдове остаётся критически низким.
Из-за сильной засухи в Молдове на некоторых реках продлили «красный» код гидрологической опасности с 19 по 22 июля. В зоне опасности — не только малые реки, но и главные водные артерии Молдовы: Прут и Днестр. Уровень воды в Днестре приближается к историческому минимуму. Под угрозой также Прут и малые реки. Граждан призывают рационально использовать водные ресурсы.
Гидрологи выпустили новое предупреждение о возможности обмеления водоёмов в период с 19 по 22 июля. На юге Молдовы, на реке Ботна, действует «красный» код, на севере такое же предупреждение вынесено для малых рек Кайнар и Куболта. «Жёлтый» код — на Днестре, Пруте (отрезок Костешты-Брынза), а также реках Реут и Бык.
Специалисты предупреждают, что обмеление может привести к перебоям в водоснабжении и негативно сказаться на водных экосистемах. Граждан, предпринимателей и фермеров призывают экономить воду.
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