Штормовое предупреждение в Ростове и области передают 19 и 20 июля

Жителей и гостей Ростова-на-Дону просят быть осторожнее на улице в непогоду. Такую рекомендацию опубликовали в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города из-за штормового предупреждения от Северо-Кавказского управления гидрометеослужбы.
— До конца суток 19 июля и в течение 20 июля местами в Ростовской области ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 — 24 метров в секунду, — напомнили прогноз синоптиков городские спасатели.
В связи с риском возникновения аварийных ситуаций из-за непогоды, в управлении просят жителей соблюдать осторожность.
— Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях выше возможного уровня подтопления, — призывают в экстренной службе. — Не переходите улицу в потоке воды. А, если во время ливня находитесь в личном автомобиле. Не пытайтесь проехать подтопленные участки — медленно перестройтесь на обочину и, не применяя экстренное торможение, остановитесь, включитей аварийные огни и переждите.
Из-за штормового ветра могут обрушиться легкие постройки, мачты, рекламные щиты, высокие деревья — от них просят держаться как можно дальше, как и от оборванных проводов и раскачивающихся вывесок. Рекомендация касается как пешеходов, так и автомобилистов.
Также всех участников дорожного движения просят быть внимательнее и сбавить скорость.
Тем же, кто находится в помещении, рекомендуют обратить внимание на то, как себя ведет свет в квартире или офисе. В случае скачков напряжения сети нужно отключить все электроприборы.
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