Штормовое предупреждение в Ростове и области передают 19 и 20 июля

— Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях выше возможного уровня подтопления, — призывают в экстренной службе. — Не переходите улицу в потоке воды. А, если во время ливня находитесь в личном автомобиле. Не пытайтесь проехать подтопленные участки — медленно перестройтесь на обочину и, не применяя экстренное торможение, остановитесь, включитей аварийные огни и переждите.