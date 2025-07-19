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На Остужевском кольце в Воронеже введут ночные ограничения движения

В Воронеже с 19 июля по 1 августа будет ограничено движение транспорта на пересечении улицы Остужева с Ленинским проспектом.

Ограничения будут действовать в ночное время с 23:30 до 05:30. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Причиной перекрытия станут работы по монтажу балок пролетного строения. Ограничения коснутся правого поворота при движении с Остужевского «кольца» в направлении Северного моста по Ленинскому проспекту от улицы Зои Космодемьянской. В это время автомобили смогут проезжать только в прямом направлении. Работы запланированы на шесть ночей в указанный период.

В связи с изменениями скорректируют маршруты десяти городских автобусов. Автобусы под номерами 10, 12, 16, 1КВ, 18, 38, 47, 88, 89 будут следовать через улицы Зои Космодемьянской, Переверткина и Остужева. Маршрут автобуса № 26 также будет изменен с учетом ограничений движения.