На Остужевском кольце в Воронеже введут ночные ограничения движения

Причиной перекрытия станут работы по монтажу балок пролетного строения. Ограничения коснутся правого поворота при движении с Остужевского «кольца» в направлении Северного моста по Ленинскому проспекту от улицы Зои Космодемьянской. В это время автомобили смогут проезжать только в прямом направлении. Работы запланированы на шесть ночей в указанный период.