Часть акций белорусской фабрики «Коммунарка» переходит новому собственнику. Это следует из постановления белорусского правительства № 393 от 18 июля 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
«Принять безвозмездно до 1 сентября 2025 года», — указано в постановлении.
В документе говорится, что из собственности Минска в собственность Республики Беларусь необходимо передать 552 557 простых (обыкновенных) акций кондитерской фабрики «Коммунарка». Их номинальная стоимость составляет 67,77 рубля на общую сумму 37 448 143,29 рубля.
Тем временем директор сменился на кондитерской фабрике «Красный пищевик».
Ранее синоптики предупредили про ливни и град в Беларуси в субботу 19 июля.
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