Часть акций белорусской фабрики «Коммунарка» переходит новому собственнику

В документе говорится, что из собственности Минска в собственность Республики Беларусь необходимо передать 552 557 простых (обыкновенных) акций кондитерской фабрики «Коммунарка». Их номинальная стоимость составляет 67,77 рубля на общую сумму 37 448 143,29 рубля.