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Сотрудник ММК, которого Путин назвал «хитрюгой», живет в съемной квартире

Сотрудник ММК Владислав Плеханов живет с супругой в съемной квартире.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл — РИА Новости. Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы «Молодая семья», рассказал РИА Новости, что в настоящее время проживает с супругой в съемной квартире, ожидая снижения процентных ставок на ипотеку, чтобы купить жильё.

Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников — Плеханов — рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу «Молодая семья» и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия «хитрюгой», 24-летний сотрудник добавил к своему вопросу, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2−4 года.

«На данный момент мы с женой снимаем квартиру и копим на первоначальный взнос в ожидании снижения ставок по ипотеке — так как по текущим ставкам купить квартиру молодой семье нет возможности», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ожидает, когда ставки снизятся до уровня 10−11% годовых.