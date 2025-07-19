В Феодосии капитально ремонтируют стадион: спортивный объект будет готов осенью

В Феодосии продолжается реконструкция стадиона имени Владимира Шайдерова.
"Сейчас здесь выполняется устройство нового поля с искусственным покрытием, устройство трибун, а также установка нового модульного спортивного зала, — сообщил мэр приморского города Владимир Ким.
Глава администрации города Феодосии твердо заверил:
«Работы ведутся в соответствии с графиком. Срок окончания работ — ноябрь 2025 года».
Остается только верить, что высокопоставленный чиновник не бросает слов на ветер, и стадион действительно будет готов к концу осени.
В Коктебеле же, который относится к муниципальному округу Феодосии, реконструкция набережной ведется с большой задержкой — объект рискует попасть в разряд долгостроев.