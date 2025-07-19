Более сотни семей в Красноярском крае получили поддержку при рождении двойни

Многодетная мама Олеся Русакова отметила, что эти средства оказались очень полезными, так как все необходимое для близнецов приходится приобретать в двойном экземпляре. Она также подчеркнула удобство получения выплаты, избавившее семью от необходимости посещать органы соцзащиты, заполнять заявления и собирать документы.