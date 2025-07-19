Более сотни семей в Красноярском крае получили поддержку при рождении двойни

С начала 2025 года свыше ста семей в Красноярском крае, в которых появились на свет двойняшки, получили единовременную региональную выплату.
Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.
Размер выплаты варьируется в зависимости от места проживания семьи. Для жителей Красноярска и большинства районов края пособие на каждого ребенка составляет 91 204 рубля.
Стоит отметить, что специалисты социальной службы самостоятельно отслеживают данные о рождении двойняшек и тройняшек в ЗАГСах и автоматически перечисляют полагающуюся единовременную выплату.
Многодетная мама Олеся Русакова отметила, что эти средства оказались очень полезными, так как все необходимое для близнецов приходится приобретать в двойном экземпляре. Она также подчеркнула удобство получения выплаты, избавившее семью от необходимости посещать органы соцзащиты, заполнять заявления и собирать документы.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае направят 2,2 млрд на жильё для сирот. Согласно условиям программы, право на получение социальной выплаты в размере 3 миллионов 399 тысяч рублей имеют сироты, достигшие 21-летнего возраста.