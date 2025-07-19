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Министр образования Беларуси Иванец сказал, что абитуриенты чаще поступают на инженеров, педагогов и медиков

Иванец: белорусские абитуриенты чаще поступают на инженеров, педагогов и медиков.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ сказал, что белорусские абитуриенты чаще поступают на инженеров, педагогов и медиков.

Глава Минобразования акцентировал внимание на том, что структура приемов белорусскими учреждениями высшего образования полностью соответствует потребностям экономики.

— Каждый четвертый от приемных наших мест бюджетных — это будущие инженеры, — отметил Андрей Иванец.

Он добавил, что вторыми по значимости являются педагоги. Министр образования уточнил, что около 3,9 тысячи будущих педагогов намерены набрать в 2025 году.

— Это медики. Порядка трех тысяч будущих медиков. Ну и, конечно, это агропромышленный комплекс. Вот это основной костяк специальности, который сегодня у нас, — подчеркнул глава Минобразования Беларуси.

Ранее министр образования назвал самые популярные специальности в вузах Беларуси в 2025 году.

Кстати, первокурсники четырех факультетов БГУ получат по 420 рублей.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про возможность заработать 110 рублей в день.