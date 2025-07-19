Министр образования Беларуси Иванец сказал, что абитуриенты чаще поступают на инженеров, педагогов и медиков

Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ сказал, что белорусские абитуриенты чаще поступают на инженеров, педагогов и медиков.
Глава Минобразования акцентировал внимание на том, что структура приемов белорусскими учреждениями высшего образования полностью соответствует потребностям экономики.
— Каждый четвертый от приемных наших мест бюджетных — это будущие инженеры, — отметил Андрей Иванец.
Он добавил, что вторыми по значимости являются педагоги. Министр образования уточнил, что около 3,9 тысячи будущих педагогов намерены набрать в 2025 году.
— Это медики. Порядка трех тысяч будущих медиков. Ну и, конечно, это агропромышленный комплекс. Вот это основной костяк специальности, который сегодня у нас, — подчеркнул глава Минобразования Беларуси.
Ранее министр образования назвал самые популярные специальности в вузах Беларуси в 2025 году.
Кстати, первокурсники четырех факультетов БГУ получат по 420 рублей.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про возможность заработать 110 рублей в день.