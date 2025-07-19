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Порядок регистрации многодетных изменили в Волгограде

Из-за несоответствия документа федеральному законодательству жители региона не получали положенной им соцподдержки, прокуратура инициировала перемены.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Волгоградской области настояла на изменениях в порядок регистрации многодетных семей в регионе и выдачу соответствующих удостоверений. Ранее он был утвержден 2599-м приказом облкомсоцзащиты.

«Федеральным законодательством при предоставлении мер соцподдержки в составе многодетной семьи не учитываются дети, чьи родители лишены своих прав, а также эмансипированные подростки и вступившие в брак. Однако в порядок регистрации многодетных в Волгоградской области в прежней редакции документа были включены и другие категории. В том числе, дети, находящиеся на полном гособеспечении или переданные под опеку или попечительство», — поясняют в облпрокуратуре.

В связи с этим семьи получали отказ в предоставлении мер соцподдержки. Волгоградцы обращались за защитой своих прав в прокуратуру.

В настоящее время в документ внесены изменения. Они действуют с июня 2025 года.