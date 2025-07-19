Поезд из Омска опаздывает в Крым из-за атаки украинских беспилотников

Состав под номером 076 Омск-Симферополь был остановлен ночью в Ростовской области, а его пассажиры были эвакуированы. О происшествии сообщает сегодня, 19 июля, телеграм-канал «Это Ростов новости».
По сообщению телеграм-канала, поезд из Омска был остановлен на подъезде к станции Лихая, а все пассажиры были эвакуированы из состава прямо в месте остановки — в поля Ростовской области. Уточненную информацию по поводу причины происшествия в 12 часов омского времени опубликовал пресс-центр РДЖ:
«18 июля 2025 года в 22:47 в связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области было временно приостановлено движение поездов. В пути следования было задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек. В 09:19 19 июля на станции Лихая подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто на электротяге по двум путям», — сообщается на сайте ведомства.
Судя по фотографии электронного табло расписания движения поездов, опубликованной в ТГ «Это Ростов новости», поезд с омскими пассажирами отстал от расписания из-за инцидента почти на шесть часов.