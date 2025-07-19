Минниханов поручил развивать в Татарстане общественный Wi-Fi

«Давайте внимательно посмотрим. Мы должны понимать, где у нас что есть, проверить то, что есть, обеспечить их (Wi-Fi-точек — прим. Т-и) надежную работоспособность. Может быть, увеличить мощность оборудования. И посмотреть, где еще нам необходимо поставить», — резюмировал Рустам Минниханов.