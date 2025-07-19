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Центр Кишинева перекрыт на все выходные: Рассказываем, где именно, и как изменились маршруты общественного транспорта

С 18 по 20 июля в столице проходит фестиваль «Te salut Chișinău».

Источник: Комсомольская правда

Напоминаем: некоторые улицы в центре Кишинева перекрыты для движения.

С 18 по 20 июля в столице проходит фестиваль. В этой связи движение на некоторых улицах временно ограничено:

ул. Колумна, участок между А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони — перекрыт до 05:00 21 июля;

ул. Александру чел Бун, между А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони — перекрыта до 20 июля, ежедневно в промежутке с 16:00 до 23:50;

бул. Григоре Виеру — участок между ул. Иерусалим — ASEM — ул. К. Тэнасе (Национальный банк) — ул. А. Пушкина, движение транспорта (кроме общественного) будет ограничено до 20 июля, ежедневно с 16:30 до 23:50.

Также изменены маршруты движения двух троллейбусов:

24 — с ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони на ул. А. Матеевича и В. Александри;

28 — с ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони на ул. А. Матеевича, А. Пушкина и бул. Штефана чел Маре.

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