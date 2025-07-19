Красноярский клуб «Енисей» обзавелся бронзовым сусликом

Футбольный клуб «Енисей» обзавелся официальным талисманом. Сегодня утром состоялось торжественное открытие памятника суслику по имени «Финт».
В церемонии открытия приняли участие Дмитрий Федосеев, Кирилл Слепченко и Андрей Окладников. Теперь у болельщиков появилась новая традиция: перед каждой игрой приезжать к памятнику «Финту», потереть его на удачу и отправляться на стадион поддерживать любимую команду. Считается, что это поможет «Енисею» одерживать победы!
В честь этого события клуб приготовил подарки для самых быстрых болельщиков. Первые 11 человек, которые доберутся до суслика, сфотографируются с ним и выложат фото в комментариях под официальным постом, получат памятный сюрприз и билеты на предстоящий матч.
Как ранее писал «МК в Красноярске», на Центральной набережной Красноярска бронзовому суслику дали имя. На протяжении восьми дней красноярцы могли предлагать варианты в социальных сетях Красгорпарка, в результате чего было оставлено более 800 комментариев.