Красноярский клуб «Енисей» обзавелся бронзовым сусликом

В церемонии открытия приняли участие Дмитрий Федосеев, Кирилл Слепченко и Андрей Окладников. Теперь у болельщиков появилась новая традиция: перед каждой игрой приезжать к памятнику «Финту», потереть его на удачу и отправляться на стадион поддерживать любимую команду. Считается, что это поможет «Енисею» одерживать победы!