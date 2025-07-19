Башкирия вошла в десятку регионов России по продажам алкоголя

Первое место по продажам сохранила Московская область с результатом 9,1 миллиона декалитров. Столица и Санкт-Петербург расположились на второй и третьей позициях с показателями 9 и 4,95 миллиона декалитров соответственно. В число лидеров также вошли Краснодарский край, Татарстан и несколько областей Урала и Северо-Запада.