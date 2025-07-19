Башкирия вошла в десятку регионов России по продажам алкоголя

Башкирия продолжает входить в десятку регионов с наибольшими объемами продаж спиртного, хотя жители республики стали покупать его меньше. За первые полгода 2025 года регион занял восьмую строчку рейтинга Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Так, объем реализованного алкоголя в Башкирии составил 2,28 миллиона декалитров. Это на 10,7% ниже, чем за тот же период предыдущего года.
Первое место по продажам сохранила Московская область с результатом 9,1 миллиона декалитров. Столица и Санкт-Петербург расположились на второй и третьей позициях с показателями 9 и 4,95 миллиона декалитров соответственно. В число лидеров также вошли Краснодарский край, Татарстан и несколько областей Урала и Северо-Запада.
Наименьший спрос на алкоголь зафиксирован в Чечне и Ингушетии.
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