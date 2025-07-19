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В МЧС предупредили о ливне и грозе в Москве 19 июля

В ведомстве призвали не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, ливне, грозе и сильном ветре в столице до конца дня в субботу, 19 июля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 13:00 мск 19 июля и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра [могут достигать] 17 м/с», — сказано в сообщении пресс-службы главка.

В ГУ МЧС посоветовали водителям снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров на дороге: обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. «Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны», — добавили в пресс-службе.