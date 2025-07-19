В МЧС предупредили о ливне и грозе в Москве 19 июля

В ГУ МЧС посоветовали водителям снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров на дороге: обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. «Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны», — добавили в пресс-службе.