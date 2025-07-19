Мошенники создали поддельный сайт Департамента финансовых расследований КГК

Белорусскими аналитиками был обнаружен домен, который имитирует сайт ДФР Комитета госконтроля. Мошенники постарались придать сайту правдоподобный вид. В частности, были размещены имена «сотрудников» Департамента, а также их фото и видео. Но именно качество материалов и указывает на то, что сайт фейковый. К примеру, в роликах видна несинхронность движений.