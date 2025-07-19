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Мошенники создали поддельный сайт Департамента финансовых расследований КГК

В Беларуси мошенники создали фейковый сайт ДФР КГК.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники создали поддельный сайт Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на телеграм-канал «КиберПул».

Белорусскими аналитиками был обнаружен домен, который имитирует сайт ДФР Комитета госконтроля. Мошенники постарались придать сайту правдоподобный вид. В частности, были размещены имена «сотрудников» Департамента, а также их фото и видео. Но именно качество материалов и указывает на то, что сайт фейковый. К примеру, в роликах видна несинхронность движений.

В Беларуси мошенники создали фейковый сайт ДФР КГК. Фото: телеграм-канал «КиберПул».

Поддельный сайт используется для вишинга. Это значит, что потерпевших направляют на него, намереваясь убедить, что они общаются с настоящими сотрудниками ведомства. Для большей убедительности аферисты добавили фишинговую форму «кредитная история». Она собирается личные данные жертв, а также открывает мошенникам доступ к их счетам.

«Установлено, что эту деятельность осуществляет организованная преступная группа, действующая в виде call-центра из Кривого Рога Украины», — отметили в телеграм-канале.

Ранее СК заявил про блокировку более 5000 мошеннических сайтов в Беларуси.

Тем временем МВД предупредило белорусов о мошенниках, рассылающих фейковые штрафы за ПДД.

Кстати, часть акций белорусской фабрики «Коммунарка» переходит новому собственнику.