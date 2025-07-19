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«Вы беременная, уходите»: почему Тодоренко не пустили к сыну на рентген

Телеведущая и мама двоих детей Регина Тодоренко поделилась в блоге недавним переживанием. Ее сын упал на улице, и мать решила на всякий случай сделать мальчику рентген. Однако, поскольку Тодоренко находится в положении и ждет третьего ребенка, поддержать сына в кабинете на процедуре ее не пустили. Что случилось и правы ли были медики в этой ситуации — в материале «Вечерней Москвы».

Телеведущая и мама двоих детей Регина Тодоренко поделилась в блоге недавним переживанием. Ее сын упал на улице, и мать решила на всякий случай сделать мальчику рентген. Однако, поскольку Тодоренко находится в положении и ждет третьего ребенка, поддержать сына в кабинете на процедуре ее не пустили. Что случилось и правы ли были медики в этой ситуации — в материале «Вечерней Москвы».

Врач пришла на помощь.

По словам Тодоренко, она переживала, как сын справится с этой ситуацией. Мама, прекрасно знакомая с поведением мальчика, опасалась, что он может испугаться и не будет стоять смирно, пока ему делают снимок.

— Я с ним одна, без помощников, пришла в поликлинику. Объясняю ситуацию, прошу помочь и сделать снимок. И тут — стена: «Нет. Нельзя. Вы беременная, вы не можете. Уходите», — рассказала телеведущая.

Тодоренко пыталась убедить врача, что она встанет за стеклом так, чтобы сын видел ее: это помогло бы ему заметить маму и не испугаться. Но врач был непреклонен, чем чуть не довел знаменитость до слез «от ощущения абсолютной беспомощности».

Ситуацию спасла другая врач, которая заверила Тодоренко, что поддержит ее сына и все будет в порядке. И действительно, по словам мамы, она аккуратно держала мальчика и объясняла ему каждый последующий шаг при процедуре.

Ребенок спокойно прошел рентген, с ним все было в порядке. А его мама задумалась о том, чтобы пройти курсы оказания первой медицинской помощи.

Это недопустимо: эксперт по этикету оценила фото Тодоренко в белье с выпирающим животом.

— Но осадок после этого случая остался. И я понимаю: дело не в правилах и не в системе, а в конкретных людях. Как же важно, если вы работаете с людьми, быть людьми. Потому что даже короткое «я вас понимаю» может стать точкой опоры. А равнодушие — добить окончательно, — сделала вывод Тодоренко в своем Telegram-канале.

Вреден ли рентген для будущей матери и ее ребенка.

По словам врача — акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога Антонины Дорофеевой, при беременности рентгенологические исследования не проводятся, чтобы исключить возможность вреда для будущей мамы и малыша.

— В кабинете рентгена идет облучение. Врачи даже получают за это надбавку к зарплате — за вред их здоровью, — объяснила акушер-гинеколог.

Рентген-лучи действительно могут наносить вред здоровью. Поэтому первый врач, который, со слов Тодоренко, запретил ей находиться в кабинете во время снимка, старался ее обезопасить от дозы радиации.

— Беременной женщине не стоит лишний раз находиться в рентген-кабинете. Понятно, что там ее ребенок. Но нужно помнить и о малыше, который еще не появился на свет, — добавила собеседница «ВМ».

«Болезненные наклонности»: как присутствие старшего сына Тодоренко на родах может отразиться на его психике.

Дорофеева не стала оценивать действия врача, так как ситуация стала известна исключительно со слов Тодоренко: сложно сказать, действительно ли все случилось именно так, как телеведущая описала в блоге.

Вокруг медицинских исследований с применением рентгена, во время которых организм получает дозу лучевой нагрузки, витает множество мифов и страхов. Нужно ли после таких процедур выводить радиацию из организма, выясняла «Вечерняя Москва».