«Вы беременная, уходите»: почему Тодоренко не пустили к сыну на рентген

— Но осадок после этого случая остался. И я понимаю: дело не в правилах и не в системе, а в конкретных людях. Как же важно, если вы работаете с людьми, быть людьми. Потому что даже короткое «я вас понимаю» может стать точкой опоры. А равнодушие — добить окончательно, — сделала вывод Тодоренко в своем Telegram-канале.