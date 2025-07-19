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Целеустремленная молодежь необходима России, заявил Фальков

Глава Минобрнауки Фальков: целеустремленная молодежь необходима России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Целеустремленная молодежь, настроенная на успех, в первую очередь необходима России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В субботу в Москве на площадке Национального центра «Россия» состоялось открытие всероссийского студенческого выпускного «Твой выпускной». Ключевая цель мероприятия — отметить достижения студентов и их вклад в развитие вузов и молодёжной среды, а также сформировать сообщество выпускников, готовых продолжать развивать образование, науку и культуру в России.

«Сегодня Россия идет по пути достижения технологического лидерства, а такие как вы, целеустремленные, настроенные на успех молодые люди, в первую очередь необходимы нашей стране. Уверен, что ваши знания и талант раскроются в различных сферах», — говорится в приветственном слове Фалькова, которое зачитала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Министр также поздравил и поблагодарил наставников и профессорский, преподавательский состав вузов за бесценный вклад в обучение студентов.

В этом году всероссийский студенческий выпускной проходит под девизом «Будем на связи», символизирующим преемственность поколений. Организаторами мероприятия стали Минобрнауки, Национальный центр «Россия», президентская платформа «Россия — страна возможностей», Росмолодежь и многие другие.

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