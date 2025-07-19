Целеустремленная молодежь необходима России, заявил Фальков

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Целеустремленная молодежь, настроенная на успех, в первую очередь необходима России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
В субботу в Москве на площадке Национального центра «Россия» состоялось открытие всероссийского студенческого выпускного «Твой выпускной». Ключевая цель мероприятия — отметить достижения студентов и их вклад в развитие вузов и молодёжной среды, а также сформировать сообщество выпускников, готовых продолжать развивать образование, науку и культуру в России.
«Сегодня Россия идет по пути достижения технологического лидерства, а такие как вы, целеустремленные, настроенные на успех молодые люди, в первую очередь необходимы нашей стране. Уверен, что ваши знания и талант раскроются в различных сферах», — говорится в приветственном слове Фалькова, которое зачитала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Министр также поздравил и поблагодарил наставников и профессорский, преподавательский состав вузов за бесценный вклад в обучение студентов.
В этом году всероссийский студенческий выпускной проходит под девизом «Будем на связи», символизирующим преемственность поколений. Организаторами мероприятия стали Минобрнауки, Национальный центр «Россия», президентская платформа «Россия — страна возможностей», Росмолодежь и многие другие.