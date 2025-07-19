Целеустремленная молодежь необходима России, заявил Фальков

«Сегодня Россия идет по пути достижения технологического лидерства, а такие как вы, целеустремленные, настроенные на успех молодые люди, в первую очередь необходимы нашей стране. Уверен, что ваши знания и талант раскроются в различных сферах», — говорится в приветственном слове Фалькова, которое зачитала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.