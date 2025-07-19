Минск и Циндао будут укреплять партнерские отношения между городами

На основе подписанного в 2024 году соглашения об установлении партнерских отношений между Минском и Циндао стороны договорились об углублении дружественного сотрудничества в сферах промышленности, спорта и туризма, культуры и образования.
Во время торжественной церемонии открытия форума Владимир Кухарев отметил, что это уникальная международная площадка, объединяющая лидеров городов для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества. Он подчеркнул, что особенно символично проведение мероприятия в Китае — стране, демонстрирующей всему миру впечатляющие примеры устойчивого городского развития. «Минск как активный участник международного сотрудничества городов высоко ценит возможность перенять китайский опыт “умного” городского управления», — сказал председатель.
Владимир Кухарев отметил, что обмен лучшими практиками между городами разных стран открывает перспективы для развития сотрудничества, а достигнутые в ходе встреч договоренности будут способствовать реализации новых совместных успешных проектов.
В форуме «Месяц дружбы городов-побратимов Циндао» принимают участие более ста гостей из разных стран: Беларуси, Эфиопии, Камбоджи, Венгрии, Германии, Греции, Японии, Новой Зеландии, Нигерии и Кореи.