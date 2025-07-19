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Минск и Циндао будут укреплять партнерские отношения между городами

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Циндао заключили меморандум об укреплении партнерских отношений между городами. Подпись под документом поставили председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев и мэр Циндао Жэнь Ган на полях международного форума «Месяц дружбы городов-побратимов Циндао», который проходит в Китае, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Источник: Мингорисполком

На основе подписанного в 2024 году соглашения об установлении партнерских отношений между Минском и Циндао стороны договорились об углублении дружественного сотрудничества в сферах промышленности, спорта и туризма, культуры и образования.

Во время торжественной церемонии открытия форума Владимир Кухарев отметил, что это уникальная международная площадка, объединяющая лидеров городов для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества. Он подчеркнул, что особенно символично проведение мероприятия в Китае — стране, демонстрирующей всему миру впечатляющие примеры устойчивого городского развития. «Минск как активный участник международного сотрудничества городов высоко ценит возможность перенять китайский опыт “умного” городского управления», — сказал председатель.

Владимир Кухарев отметил, что обмен лучшими практиками между городами разных стран открывает перспективы для развития сотрудничества, а достигнутые в ходе встреч договоренности будут способствовать реализации новых совместных успешных проектов.

В форуме «Месяц дружбы городов-побратимов Циндао» принимают участие более ста гостей из разных стран: Беларуси, Эфиопии, Камбоджи, Венгрии, Германии, Греции, Японии, Новой Зеландии, Нигерии и Кореи.