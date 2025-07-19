Минск и Циндао будут укреплять партнерские отношения между городами

Во время торжественной церемонии открытия форума Владимир Кухарев отметил, что это уникальная международная площадка, объединяющая лидеров городов для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества. Он подчеркнул, что особенно символично проведение мероприятия в Китае — стране, демонстрирующей всему миру впечатляющие примеры устойчивого городского развития. «Минск как активный участник международного сотрудничества городов высоко ценит возможность перенять китайский опыт “умного” городского управления», — сказал председатель.