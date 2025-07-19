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Аэропорт Иркутска хочет защититься от дронов за 13 миллионов рублей

Подрядчику предстоит выполнить работы в течение 90 дней после подписания контракта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Международный аэропорт Иркутска объявил тендер на создание системы защиты от беспилотников. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, на разработку проектной документации для оборудования, обнаруживающего и нейтрализующего дроны, выделено 13 миллионов 250 тысяч рублей.

Подрядчику предстоит выполнить работы в течение 90 дней после подписания контракта. Компании могут подавать заявки на участие в тендере до 25 июля 2025 года. Новые технические средства должны повысить безопасность воздушной гавани.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной выдающемуся хоккеисту с мячом Евгению Гришину.