Аэропорт Иркутска хочет защититься от дронов за 13 миллионов рублей

Международный аэропорт Иркутска объявил тендер на создание системы защиты от беспилотников. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, на разработку проектной документации для оборудования, обнаруживающего и нейтрализующего дроны, выделено 13 миллионов 250 тысяч рублей.