«Не только здание Пищаловского замка». Министерство культуры определило здания экс-СИЗО на улице Володарского в Минске, которые нельзя сносить

Минкульт определил здания экс-СИЗО на улице Володарского, которые нельзя сносить. Это следует из постановления Министерства культуры № 61 от 19 июня 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
«Утвердить проект зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, расположенных по улице Володарского, 2, 4, 6 в городе Минске», — сказано в постановлении.
По адресу Володарского, 2 расположено не одно здание, а целый ряд корпусов бывшего следственного изолятора. Речь идет о том, что сноситься не будет не только Пищаловский замок, но и остатки бывших цейхгауза (здания для хранения амуниции и оружия), бани, служебный дом. Остальные постройки можно сносить.
В постановлении Министерства культуры прописано, что территория, расположенная вокруг Пищаловского замка, является охранной зоной. Это значит, что на ней нельзя строить новые здания. Исключением является восстановление утраченной исторической застройки на основании научно-исследовательских работ. Разрешены и сооружения рекреационного назначения.
Ранее мы писали, что в экс-СИЗО в Пищаловском замке откроют кафе, рестораны, офисы и коворкинг: «Станет частью городского пространства».
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