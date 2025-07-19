«Не только здание Пищаловского замка». Министерство культуры определило здания экс-СИЗО на улице Володарского в Минске, которые нельзя сносить

По адресу Володарского, 2 расположено не одно здание, а целый ряд корпусов бывшего следственного изолятора. Речь идет о том, что сноситься не будет не только Пищаловский замок, но и остатки бывших цейхгауза (здания для хранения амуниции и оружия), бани, служебный дом. Остальные постройки можно сносить.