Чрезвычайный уровень пожароопасности объявили в Ростовской области 19 июля

Пожароопасность пятого класса, то есть чрезвычайного уровня, объявлена в Ростовской области в субботу, 19 июля. Это следует из прогноза синоптиков Северо-Кавказского управления гидрометеослужбы.
— Во второй половине дня 19 июля по югу и востоку области ожидается сильная жара до 40 градусов, — предупреждают синоптики. — В течение суток в южных, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Напоминаем, как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, за предыдущие сутки, 18 июля, в донском регионе было ликвидировано 11 техногенных пожаров и 13 случаев возгорания сухой растительности. В таких условиях категорически запрещается разводить костры и неосторожно обращаться с огнем.
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