Музей под открытым небом: чем знаменит ташкентский рынок «Янгиабад»?

Один из самых известных рынков Ташкента — «Янгиабад» сегодня привлекает внимание множества туристов. Это уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением.
Здесь продают мебель, книги, рукописи, стеклянную посуду, антикварные ювелирные изделия и другие вещи, которые сегодня уже не производятся или сохранились в единственном экземпляре. Ради таких редких изделий этот рынок посещают коллекционеры со всего мира.
По словам торговца рынка Абдурашида Мадбабаева, в основном покупатели приходят сюда в поисках ретро-товаров.
Я торгую на этом рынке уже 15 лет, в основном продаю фото- и киноаппаратуру. Тут техника, оставшаяся с советских времен, поэтому иностранцам очень интересно. Это наше прошлое, наша история.
Рынок старых вещей можно назвать живым музеем, он напоминает человеку о его молодости. Это не просто рынок, а уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением. Продавцы на рынке прекрасно знают стоимость и историю старинных вещей. Вещи сюда привозят и собирают из разных мест.