Музей под открытым небом: чем знаменит ташкентский рынок «Янгиабад»?

Рынок старых вещей можно назвать живым музеем, он напоминает человеку о его молодости. Это не просто рынок, а уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением. Продавцы на рынке прекрасно знают стоимость и историю старинных вещей. Вещи сюда привозят и собирают из разных мест.