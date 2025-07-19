Врач рассказала, как невылеченный бронхит убивает легкие и сердце

Тен отметила, что невнимание к симптомам или неверные методы лечения могут привести к существенным проблемам. В случае острого бронхита это может быть пневмония и затяжной кашель. Возможно развитие ХОБЛ, когда бронхи постоянно сужены, и пациенту становится все сложнее дышать, а также формирование легочного сердца. Это состояние возникает, когда сердце вынуждено работать с повышенной нагрузкой, чтобы прокачивать кровь через суженные сосуды в легких.