Врач рассказала, как невылеченный бронхит убивает легкие и сердце

Хронический бронхит, оставленный без должного лечения, может спровоцировать серьезные заболевания, включая обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и сердечную недостаточность.
Об этом рассказала Зарема Тен, врач-терапевт Видновской больницы, в интервью «NEWS.ru». По словам специалиста, отсутствие корректной терапии чревато тяжелыми осложнениями как при острой, так и при хронической форме заболевания.
Тен отметила, что невнимание к симптомам или неверные методы лечения могут привести к существенным проблемам. В случае острого бронхита это может быть пневмония и затяжной кашель. Возможно развитие ХОБЛ, когда бронхи постоянно сужены, и пациенту становится все сложнее дышать, а также формирование легочного сердца. Это состояние возникает, когда сердце вынуждено работать с повышенной нагрузкой, чтобы прокачивать кровь через суженные сосуды в легких.
Врач также подчеркнула, что каждое повторное обострение болезни, не получившее лечения, протекает тяжелее предыдущего. По ее словам, впоследствии пациенты могут чаще нуждаться в госпитализации.
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