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Ограничения на посещение лесов введены в 32 районах Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены в 32 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ограничения затронули шесть районов Брестской области — Березовский, Дрогичинский, Ивацевичский, Лунинецкий, Пружанский и Столинский, семь районов Витебской области — Браславский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Миорский, Россонский и Шарковщинский, а также восемь районов Гомельской области — Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский и Петриковский.

Ограничения также введены в четырех районах Гродненской области — Вороновском, Лидском, Мостовском и Щучинском, пяти районах Минской области — Копыльском, Любанском, Слуцком, Столбцовском и Узденском, а также в двух районах Могилевской области — Мстиславском и Шкловском.

Население просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.

Также, планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.