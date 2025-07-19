Ограничения на посещение лесов введены в 32 районах Беларуси

Ограничения также введены в четырех районах Гродненской области — Вороновском, Лидском, Мостовском и Щучинском, пяти районах Минской области — Копыльском, Любанском, Слуцком, Столбцовском и Узденском, а также в двух районах Могилевской области — Мстиславском и Шкловском.