Долины малых рек Перми приглашают на музыкальный флешмоб

В 18:00 открывается флешмоб в долине Данилихи в Серебрянском парке (вход возле дома Моторостроителей, 21). В 19:30 праздник переместится в долину Егошихи (вход с б. Гагарина, 24). В 20:30 гостей ждут на месте отдыха «Под липками» на экотропе «Липовая гора».