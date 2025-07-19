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Долины малых рек Перми приглашают на музыкальный флешмоб

21 июля на особо охраняемых природных территориях Перми пройдет уникальное событие.

21 июля на особо охраняемых природных территориях Перми пройдет уникальное событие. Победители краевого конкурса «Заповедные острова» проведут музыкальный флешмоб, в котором совершенно бесплатно могут принять участие все желающие.

В 18:00 открывается флешмоб в долине Данилихи в Серебрянском парке (вход возле дома Моторостроителей, 21). В 19:30 праздник переместится в долину Егошихи (вход с б. Гагарина, 24). В 20:30 гостей ждут на месте отдыха «Под липками» на экотропе «Липовая гора».

В программе флешмобов — новая песня о Пермском крае и сольные выступления музыкантов.