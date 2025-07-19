Долины малых рек Перми приглашают на музыкальный флешмоб

21 июля на особо охраняемых природных территориях Перми пройдет уникальное событие. Победители краевого конкурса «Заповедные острова» проведут музыкальный флешмоб, в котором совершенно бесплатно могут принять участие все желающие.
В 18:00 открывается флешмоб в долине Данилихи в Серебрянском парке (вход возле дома Моторостроителей, 21). В 19:30 праздник переместится в долину Егошихи (вход с б. Гагарина, 24). В 20:30 гостей ждут на месте отдыха «Под липками» на экотропе «Липовая гора».
В программе флешмобов — новая песня о Пермском крае и сольные выступления музыкантов.