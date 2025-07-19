В Уфе благоустраивают сквер в Кузнецовском затоне

«К сожалению, не все жители ценят то, что мы для них делаем. Дорогие жители Кузнецовского затона, мы стараемся для вас, давайте беречь наш замечательный сквер “Времена года”. Пусть он с каждым годом становится еще зеленее и уютнее», — обратился глава района.