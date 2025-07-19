В Уфе благоустраивают сквер в Кузнецовском затоне

«Мы продолжаем наполнять этот сквер новыми смыслами, чтобы он становился еще более комфортным и уютным для наших жителей, — поделился глава района. — Благодарю депутатов и предпринимателей за оказанную помощь в благоустройстве сквера, за внимание к нашим общественным пространствам. Совместными усилиями мы создаем приятные места отдыха для наших горожан».
На днях здесь завершили установку арок и указателей по наказам избирателей депутатам Горсовета Уфы. Также по всей территории установили скамейки и урны.
Сквер разделен на 4 тематические площадки: Каштановая аллея, Летний сад, Сентябрьский сад, Зимний лес. Теперь все, кто гуляет в сквере будут знать, как называются его отдельные участки.
Во время обхода представители администрации увидели мусор на территории сквера, сломанные деревья. Также были случаи воровства гортензий.
«К сожалению, не все жители ценят то, что мы для них делаем. Дорогие жители Кузнецовского затона, мы стараемся для вас, давайте беречь наш замечательный сквер “Времена года”. Пусть он с каждым годом становится еще зеленее и уютнее», — обратился глава района.