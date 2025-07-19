МАРТ раскрыл детали схемы ИП, продававшего алкоголь в интернете и с доставкой по Беларуси

В ведомстве обратили внимание: в момент введения в строке браузера названия одного из онлайн-магазинов индивидуального предпринимателя, которые находятся в доменной зоне «.by», случилась переадресация на сайт доменной зоны «.com» и позиционировал себя в качестве интернет-магазина, который осуществляет доставку товаров по всей Беларуси, в том числе и алкоголя.