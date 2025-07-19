МАРТ раскрыл детали схемы ИП, продававшего алкоголь в интернете и с доставкой по Беларуси

МАРТ раскрыл схему ИП по продаже алкоголя в интернете и с доставкой по Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве обратили внимание: в момент введения в строке браузера названия одного из онлайн-магазинов индивидуального предпринимателя, которые находятся в доменной зоне «.by», случилась переадресация на сайт доменной зоны «.com» и позиционировал себя в качестве интернет-магазина, который осуществляет доставку товаров по всей Беларуси, в том числе и алкоголя.
Суд Минского района по материалам МАРТ за нарушение порядка реализации алкогольной продукции оштрафовал индивидуального предпринимателя на 8400 рублей. Указанный штраф был выплачен в полном объеме.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.
Тем временем МАРТ пришел с проверкой в пункты выдачи Wildberries и Ozon после звонка белоруса.
Кстати, Александр Солодуха подарил жене новое авто, показавшись на фото с ногой в гипсе, но без шейного корсета.